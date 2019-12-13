Николаевский морской лицей может повторить судьбу одесского колледжа

Николаевский морской лицей имени профессора Александрова наконец выехал из аварийного дома бывшей тюрьмы. Но новому помещению также более 80 лет.

К тому же, половину школы занимают арендаторы, которые не готовы выселяться. Через перегородки, они установили в коридорах, пожарные угрожают судом.

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Все 20 лет заведение расположено в двух корпусах в разных концах города. Чиновники обещали объединить классы в новом помещении. Но половину дома арендуют частная телекомпания и инклюзивного-ресурсный центр. Кабинетов не хватает, восьмые и девятые классы остаются где и были.

Инклюзивное-ресурсный центр первого этажа выселится до конца учебного года, но частная телекомпания на третьем выезжать не планирует. Хотя срок бесплатной аренды истек еще в июне.

Телекомпанию от лицея отделяет перегородка, спасатели называют это недопустимым. Особенно после трагического пожара в одесском институте, где погибли 16 человек.

Внеплановая проверка по инициативе заведения обнаружила другие проблемы с пожарной безопасностью. За месяц лицей приобрел огнетушители и наметил схемы эвакуации. На автоматическую пожарную сигнализацию, ремонт электросети, помещений после арендаторов и замену окон нужно 1 млн грн.

Пока педагоги стремятся объединить под одной крышей все 12 классов, работники ДСНС настаивают на демонтаже перегородки в коридоре. Арендаторы же на безопасность детей не считаются и угрожают за это судебным делом.

Напомним, в Николаеве уже третий год не могут реконструировать шахматный клуб.

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