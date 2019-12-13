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Миколаївський морський ліцей може повторити долю одеського коледжу

Миколаївський морський ліцей імені професора Александрова нарешті виїхав з аварійного будинку колишньої тюрми. Але новому приміщенню також більше 80 років.

До того ж, половину школи займають орендарі, які не бажають виселятися. Через перегородки, що вони встановили у коридорах, пожежні погрожують судом.

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Усі 20 років заклад розташований у двох корпусах у різних кінцях міста. Чиновники обіцяли об’єднати класи у новому приміщенні. Але половину будинку орендують приватна телекомпанія та інклюзивно-ресурсний центр. Кабінетів не вистачає, восьмі і дев’яті класи залишаються де й були.

Інклюзивно-ресурсний центр з першого поверху виселиться до кінця навчального року, та приватна телекомпанія на третьому виїздити не планує. Хоча термін безоплатної оренди закінчився ще у червні.

Телекомпанію від ліцею відділяє перегородка, рятувальники називають це неприпустимим. Особливо після трагічної пожежі в одеському коледжі, де загинуло 16 людей.

Позапланова перевірка за ініціативи закладу виявила інші проблеми з пожежною безпекою. За місяць ліцей придбав вогнегасники і накреслив схеми евакуації. На автоматичну пожежну сигналізацію, ремонт електромережі, приміщень після орендарів і заміну вікон потрібно 1 млн грн.

Поки педагоги прагнуть об’єднати під одним дахом усі 12 класів, працівники ДСНС наполягають на демонтажі перегородки у коридорі. Орендарі ж на безпеку дітей не зважають і погрожують за це судовою справою.

Нагадаємо, у Миколаєві вже третій рік не можуть реконструювати шаховий клуб.

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