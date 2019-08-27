Искусство разведки: как работает на передовой самое секретное подразделение ООС

Их невозможно увидеть, их невозможно услышать. Они не светятся в телевизионных сюжетах, хотя заслужили, чтобы о них знала вся страна. Именно подразделение разведчиков весной этого года освободило сотни метров серой зоны под Донецком и отодвинуло линию соприкосновения от жилых домов Марьинки.

Режим тишины для разведки не повод опускать руки, чтобы не потерять навыки упражняются в прохождении заминированных участков леса. Мины, растяжки, датчики движения -150 метров нашпигованного леса разведчики могут проходить целый день.

Стоимость одной ошибки – человеческая жизнь. На полигоне оттачивают каждое движение.

Они научились общаться жестами и понимать то, что обычный человек не заметит. Они проводят операции, где успех может зависеть от обычной горстки земли. Но, к сожалению, ошибаются и опытные. Поэтому когда переступаешь найденную растяжку, наталкиваешься на другое – нажимную мину, которая зарыта в земле и срабатывает под натиском от 5 килограммов.

– Если ты нашел растяжку, это еще не все, не надо успокаиваться, это не значит, что ты знаешь все, что тебе тут угрожает. Например, переступить ее ты можешь только в конкретное место, у тебя небольшой выбор, а там рядом ставят нажимную мину, – отмечает один из разведчиков.

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А если ты прошел всю дистанцию ​​до врага – самое тяжелое все равно впереди. Дорога домой той же тропой может стать последней. И даже когда тебя разоблачил противник, ты должен не растеряться и отступить без потерь. А при ближнем бою вовремя среагировать на выпускаемую врагом гранату. Искусство разведки – это не только храбрость, бдительность и уверенность, это слаженность команды и филигранное ощущение врага.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как бойцы ООС следят за врагом.

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