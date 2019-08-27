Мистецтво розвідки: як працює на передовій найсекретніший підрозділ ООС

Їх не можна побачити, їх неможливо почути. Вони не світяться в телевізійних сюжетах, хоча заслужили, щоб про них знала вся країна. Саме підрозділ розвідників навесні цього року звільнив сотні метрів сірої зони під Донецьком і відсунув лінію зіткнення від житлових будинків Мар’їнки.

Режим тиші для розвідки не привід опускати руки, аби не втратити навичок вправляються у проходженні замінованих ділянок лісу. Міни, розтяжки, датчики руху -150 метрів нашпигованого лісу розвідники можуть проходити цілий день.

Вартість однієї помилки – людське життя. На полігоні відточують кожен рух.

Вони навчилися спілкуватися жестами та розуміти те, що звичайна людина не помітить. Вони проводять операції, де успіх може залежати від звичайної горстки землі. Але, на жаль, помиляються і найдосвідченіші. Тож коли переступаєш знайдену розтяжку, натрапляєш на інше – нажимну міну, яка зарита у землі і спрацьовує під натиском від 5 кілограмів.

– Якщо ти знайшов розтяжку, це ще не все, не треба заспокоюватись, це не означає, що ти знаєш все, що тобі тут загрожує. Наприклад, переступити її ти можеш тільки в конкретне місце, у тебе невеликий вибір, а там поруч ставлять нажиму міну, – зазначає один з розвідніків.

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Та коли ти пройшов всю дистанцію до ворога – найважче все одно попереду. Дорога додому тією самою тропою може стати останньою. Та навіть коли тебе викрив противник, ти повинен не розгубитися та відступити без втрат. А при ближньому бою вчасно зреагувати на випущену ворогом гранату. Мистецтво розвідки – це не лише хоробрість, пильність і впевненість, це злагодженість команди та філігранне відчуття ворога.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як бійці ООС пильнують ворога.

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