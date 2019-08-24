Смерти и победы. Чем запомнился 28-й год независимости в зоне ООС

Официально Операция объединенных сил и в действительности война с российско-оккупационными войсками – это то, что уже пятый год происходит на востоке. После того, как Донбасс разделила так называемая линия разграничения боевые действия перешли в другую, не такую ​​публичную плоскость. В начале лета в районе Марьинки разведчики 24-ой королевской бригады без потерь заняли серую зону, которая по Минским соглашениям – украинская территория и приблизились вплотную к Донецку.

За освобождением нескольких сотен метров украинской земли – месяцы анализа ситуации и литра пота разведчиков. Но взять под свой контроль клочок территории это пол дела – куда труднее свои новые позиции удержать. Часто под шквальным огнем врага, для которого не существует никаких договоренностей.

Боевые действия на Донбассе часто называют окопной или позиционной войной. Но в действительности круглосуточно работают разведчики – часто за линией фронта благодаря современным средствам.

О том, что россияне взимают на Донбасс технику говорится даже в отчетах ОБСЕ. Неподалеку Луганска, беспилотник международной миссии зафиксировал русскую инженерную машину разграждения, которую используют во время наступления, а экипаж защищен даже при техногенной катастрофе.

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В начале июня состоялся перезапуск Минского процесса. В трехстороннее контактную группу вернулся Леонид Кучма. Более четырех лет второй президент представлял Украину в ТКГ. За это время в Донецкой и Луганской областях удалось остановить полномасштабные боевые действия, вернуть из плена более 3 тыс. украинских военных и гражданских, начать восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса.

В конце июня 2019 украинские военные покинули передовую позицию напротив разрушенного моста Станицы Луганской – разведение сил на этом участке, это инициатива Украины вернуть мир на Донбасс.

Уже к концу года здесь должны восстановить асфальтовое перекрытие перехода. Но для этого боевики должны разобрать свои оборонительные конструкции и продемонстрировать желание придерживаться мира.

Беззубость – это запрет открывать огонь. В частности с начала бессрочного перемирия уже при президенте Зеленском на фронте были убиты восемь армейцев. Всего с начала года Украина потеряла на передовой 71 своего защитника. Среди них легендарная Яна Червоная по псевдо Ведьма.

К слову, потери в зоне ООС: погибли Яна Червоная и Сергей Милютин.

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