Мюзикл от учителей и джинсы вместо формы – День знаний в регионах
Вместо школьной формы – цветные футболки и джинсы. К 1 сентября львовские педагоги подготовили не только обновленную программу обучения, но и необычный праздник Первого звонка. Вместо речей и выступлений чиновников для учащихся всех без исключения школ устроили мастер-классы, квесты и нетипичные концерты.
Особый праздник – для самых маленьких. В лицее Пулюя первоклассники знакомятся со школой квестом.
Традиционную линейку со скучными речами уже 25 лет не проводят в Харькове в школе Бойко. Вместо нее 130 учителей показывают детям настоящий мюзикл на сцене оперного театра. Д’Артаньян – учитель музыки, Портос – историк, Атос – школьный шеф-повар, Миледи – учительница английского.
Играют на музыкальных инструментах и поют сами учителя, они же писали сценарий для мюзикла. Здесь все настоящее – сцена, костюмы и даже оружие.
На этот раз директор будет играть трактирщика-отравителя. За 25 лет был и медведем Балу с Маугли и часовщиком с Алисы в стране чудес. Ответ школьников не замедлит – уже в конце учебного года вместо традиционного последнего звонка ученики будут играть мюзикл для учителей.
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Необычный первый звонок провели и в Днепре. В 83-й школе День знаний встретили на стадионе с творческими выступлениями и интерактивными соревнованиями. Родители вместе с педагогами организовали настоящий неформальный праздник: станция химических опытов, эстафеты, аквагрим и фотозона. Все, чтобы дети навсегда запомнили свой первый День знаний.
Правда, от традиционных линеек отказались далеко не все школы. Поэтому пока альтернативный праздник – скорее исключение.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как сын Зеленских пошел в первый класс.