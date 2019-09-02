Мюзикл від учителів і джинси замість форми – День знань у регіонах

Замість шкільної форми – кольорові футболки і джинси. До 1 вересня львівські педагоги підготували не лише оновлену програму навчання, але і незвичайне свято Першого дзвоника. Замість промов і виступів чиновників для учнів усіх без винятку шкіл влаштували майстер-класи, квести і нетипові концерти.

Особливе свято – для наймолодших. У ліцеї Пулюя першачки знайомляться зі школою квестом.

Традиційну лінійку з нудними промовами вже 25 років не проводять у Харкові у школі Бойка. Замість неї 130 вчителів показують дітям справжній мюзикл на сцені оперного театру. Д’артаньян – вчитель музики, Портос – історик, Атос – шкільний шеф-кухар, Міледі – вчителька англійської.

Грають на музичних інструментах і співають самі вчителі, вони ж писали сценарій для мюзиклу. Тут усе справжнє – сцена, костюми і навіть зброя.

Цього разу директор гратиме шинкаря-отруйника. За 25 років був і ведмедем Балу з Мауглі, і годинникарем із Аліси в країні див. Відповідь школярів не забариться – вже наприкінці навчального року замість традиційного останнього дзвоника учні гратимуть мюзикл для вчителів.

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Незвичний перший дзвоник провели і в Дніпрі. У 83-й школі День знань зустріли на стадіоні з творчими виступами та інтерактивними змаганнями. Батьки разом із педагогами організували справжнє неформальне свято: станція хімічних дослідів, естафети, аквагрим і фотозони. Все, аби діти назавжди запам’ятали свій перший День знань.

Щоправда, від традиційних лінійок відмовилися далеко не всі школи. Тож поки альтернативне свято – швидше виняток.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як син Зеленських пішов у перший клас.

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