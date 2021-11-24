На аукционе картину украинского художника, расстрелянного чекистами, приписали России

Картина известного украинского художника Александра Мурашко впервые появилась на международном аукционе MacDougall’s.

Женский портрет размером 85,5 на 90 сантиметров под названием Шедевры русского искусства. Примерная цена полотна от 190 до 220 тыс. британских фунтов. Торги должны пройти в Лондоне 1 декабря.

Эксперты говорят, что аукцион MacDougall’s создан на российские деньги. Как оказалась картина украинского художника на этой площадке – наши специалисты пока не сообщают.

Для украинцев, наверное, самая известная картина Александра Мурашко Девушка в красной шляпке.

Что известно об Александре Мурашко

Александр Мурашко – известный украинский художник, ученик Ильи Репина, один из основателей и профессор Украинской академии искусств. Мурашко первые навыки рисования получил в киевской иконописной мастерской своего отчима – Александра Мурашко (родной брат знаменитого художника Николая Мурашко). Затем он обучался в Петербургской академии искусств. В 1901-1903 годах Мурашко жил и учился в Европе. В 1907 году он вернулся в Киев, где развернул активную деятельность.

В 1911–1912 годах его картины раскупались прямо с выставок мюнхенского Сецесиона. В Киеве он планировал создать художественный центр. Мурашко преподавал в Киевском художественном училище, а с 1913 года – в собственной студии. В 1917 Александр стал одним из основателей Украинской академии искусств. Когда пришла советская власть, Мурашко активно занялся общественной работой в Художественном Совете при Народном комиссариате образования.

Согласно официальной версии, его убили июньской ночью 1919 года неподалеку от собственного дома на Лукьяновке выстрелом в затылок. Мол, это было ограбление и убийство от рук бандитов. Однако известно, что накануне художника задерживали чекисты, поэтому, кто именно убил Мурашко, остается тайной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.