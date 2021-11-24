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На аукціоні картину українського митця, розстріляного чекістами, приписали Росії

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle

Картина відомого українського художника Олександра Мурашка вперше з’явилась на міжнародному аукціоні MacDougall’s.

Жіночий портрет розміром 85,5 на 90 сантиметрів під заголовком Шедеври російського мистецтва. Орієнтовна ціна полотна від 190 до 220 тис. британських фунтів. Торги мають відбутись у Лондоні 1 грудня.

Експерти кажуть, що аукціон MacDougall’s створений на російські гроші. Як опинилася картина українського художника на цьому майданчику – наші фахівці поки не повідомляють.

Українцям, напевно, найбільше відома картина Олександра Мурашка Дівчина у червоному капелюшку.

Що відомо про Олександра Мурашка

Олександр Мурашко – відомий український художник, учень Іллі Рєпіна, один із засновників і професор Української академії мистецтв. Мурашко перші навички малювання отримав у київській іконописній майстерні свого вітчима – Олександра Мурашка (рідний брат знаного художника Миколи Мурашка). Потім він навчався у Петербурзькій академії мистецтв. У 1901 – 1903 роках Мурашко жив та навчався у Європі. У 1907 році він повернувся до Києва, де він розгорнув активну діяльність.

1907 року Мурашко повертається до Києва, де бере активну участь у київському виставковому житті. У 1911-1912 роках його картини розкуповувалися прямо з виставок мюнхенського Сецесіону. У Києві він планував створити мистецький центр. Мурашко викладав у Київському художньому училищі, а з 1913 року – у власній студії. У 1917 році Олександр став одним із засновників Української академії мистецтв. Коли прийшла радянська влада, то Мурашко активно зайнявся громадською роботою в Художній Раді при Народному комісаріаті освіти.

Згідно з офіційною версією, його вбили червневої ночі 1919 року неподалік від власного будинку на Лук’янівці пострілом в потилицю. Мовляв, це було пограбування та вбивство від рук бандитів. Проте відомо, що напередодні художника затримували чекісти, тому, хто саме вбив Мурашка – залишається таємницею.

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