На Буковине жители Черновки перекрыли дорогу с требованием включить их в ОТГ

На Буковине люди отстаивают свое право на добровольное объединение путем протеста – заблокировали въезд на свалку. Из-за этого Черновцы начинают утопать в мусоре.

После провального голосования в городском совете и безрезультатных переговоров в ОГА и в Киеве жители пригородного села Черновка прибегли к крайним методам.

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Жители села, которые хотят войти в Черновицкую Объединенную общину осадили дорогу к свалке. Местные его поддержали еще четыре года назад, но процесс 10 раз тормозили городские депутаты. Большинство депутатов против, говорят, что восстанавливать сельскую инфраструктуру ничем.

Черновка в четырех километрах от Черновцов, бюджет села более 2 млн грн. Каждый день на работу в город едут 90% жителей. Люди хотят получать качественное лечение и услуги, потому что решать вопросы с полсотни километров в районе им надоело.

Чтобы их услышали, селяне осадили свалку. Жители Черновки и дальше блокируют дорогу к полигону. Они ждут, пока областная администрация обратится в Кабмин, чтобы там утвердили перспективный план объединения, по которому Черновка войдет в состав Черновицкой ОТО.

Напомним, группа неизвестных людей в камуфляже сорвали заседание Львовского горсовета, которое должно было состояться в помещении Шевченковской райадминистрации.

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