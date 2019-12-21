На Буковині жителі Чорнівки перекрили дорогу з вимогою включити їх в ОТГ

На Буковині люди відстоюють своє право на добровільне об’єднання шляхом протесту – заблокували в’їзд на сміттєзвалище. Через це Чернівці починають потопати у смітті.

Після провального голосування у міській раді та безрезультатних перемовин в ОДА і в Києві жителі приміського села Чорнівка вдалися до крайніх методів.

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Жителі села, які хочуть увійти до Чернівецької об’єднаної громади взяли в облогу дорогу до звалища. Місцеві його підтримали ще чотири роки тому, але процес 10 разів гальмували міські депутати. Та більшість депутатів проти, кажуть, що відбудовувати сільську інфраструктуру нічим.

Чорнівка за чотири кілометри від Чернівців, бюджет села понад 2 млн грн. Щодня на роботу до міста їдуть 90% мешканців. Люди хочуть отримувати якісне лікування та послуги, бо вирішувати питання за півсотні кілометрів у районі їм набридло.

Аби їх почули, селяни взяли в облогу сміттєзвалище. Жителі Чорнівки і далі блокують дорогу до полігону. Вони чекають, поки обласна адміністрація звернеться до Кабміну, аби там затвердили перспективний план об’єднання, за яким Чорнівка увійде до складу Чернівецької ОТГ.

Нагадаємо, група невідомих людей у камуфляжі зірвали засідання Львівської міськради, яке мало відбутися в приміщенні Шевченківської райадміністрації.

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