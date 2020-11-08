На Черкасчине главу ОТО выбирали из одного кандидата – почему не нашлось конкурентов

В Черкасской области жители Стеблевской общины, куда входит 12 населенных пунктов избирали главу ОТО только среди одного претендента. Им стал действующий руководитель поселкового совета Алексей Данильченко.

Однако оказалось, что такая ситуация избирателей не смутило и они уверенно шли голосовать. Жители обращают внимание на дороги, которые ремонтируют во всех селах общины, сохраненные ФАПы, библиотеки, дома культуры и школы.

Они отмечают, что действующий председатель сделал много для благосостояния общины. Именно поэтому в школах новые спортплощадки, капитально отремонтированные пищеблоки и кухни.

Читайте: Как проходит подсчет бюллетеней на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Также в один из сохранившихся ФАПов пригласили семейного врача Светлану Охременко, которая обслуживает почти 2 тыс. пациентов.

Поэтому жители и выбирают уже второй раз Алексея Данильченко, за него отдали более 95% голосов. Хотя сам кандидат ожидал, что у него будет молодой конкурент.

Но так не произошло и новоизбранному председателю придется уже управлять увеличенной общиной. Ведь к Стеблевской присоединится еще четыре населенных пункта.

В Киеве же новым мэром в очередной раз стал действующий глава Виталий Кличко. Он получил 50,52% голосов избирателей.