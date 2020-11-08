На Черкащині голову ОТГ обирали з одного кандидата – чому не знайшлось конкурентів

У Черкаській області жителі Стеблівської громади, куди входить 12 населених пунктів обирали очільника ОТГ лише серед одного претендента. Ним став чинний керівник селищної ради Олексій Данільченко.

Проте виявилось, що така ситуація виборців не збентежила і вони впевнено йшли голосувати. Жителі звертають увагу на дороги, які ремонтують в усіх селах громади, збережені ФАПи, бібліотеки, будинки культури та школи.

Вони наголошують, що чинний голова зробив багато для добробуту громади. Саме тому у школах нові спортмайданчики, капітально відремонтовані харчоблоки та кухні.

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Також в один із збережених ФАПів запросили сімейну лікарку Світлану Охременко, яка обслуговує майже 2 тис. пацієнтів.

Тому жителі й обирають вже вдруге Олексія Данільченка, за нього віддали більше 95% голосів. Хоча сам кандидат очікував, що у нього буде молодий конкурент.

Але так не сталось і новообраному голові доведеться уже керувати збільшеною громадою. Адже до Стеблівської приєднається ще чотири населених пункти.

У Києві ж новим мером вже вкотре став чинний голова Віталій Кличко. Він отримав 50,52% голосів виборців.

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