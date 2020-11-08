Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

На Черкащині голову ОТГ обирали з одного кандидата – чому не знайшлось конкурентів

У Черкаській області жителі Стеблівської громади, куди входить 12 населених пунктів обирали очільника ОТГ лише серед одного претендента. Ним став чинний керівник селищної ради Олексій Данільченко.

Проте виявилось, що така ситуація виборців не збентежила і вони впевнено йшли голосувати. Жителі звертають увагу на дороги, які ремонтують в усіх селах громади, збережені ФАПи, бібліотеки, будинки культури та школи.

Вони наголошують, що чинний голова зробив багато для добробуту громади. Саме тому у школах нові спортмайданчики, капітально відремонтовані харчоблоки та кухні.

Читайте: Як проходить підрахунок бюлетенів на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

Також в один із збережених ФАПів запросили сімейну лікарку Світлану Охременко, яка обслуговує майже 2 тис. пацієнтів.

Тому жителі й обирають вже вдруге Олексія Данільченка, за нього віддали більше 95% голосів. Хоча сам кандидат очікував, що у нього буде молодий конкурент.

Але так не сталось і новообраному голові доведеться уже керувати збільшеною громадою. Адже до Стеблівської приєднається ще чотири населених пункти.

У Києві ж новим мером вже вкотре став чинний голова Віталій Кличко. Він отримав 50,52% голосів виборців.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як проходить підрахунок бюлетенів на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)
Як проходить підрахунок бюлетенів на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)
Депутат від партії Слуга народу відмовився від мандата
Депутат від партії Слуга народу відмовився від мандата
Колишній мер, футболіст і екс-очільник митниці: список депутатів нової Київради
Колишній мер, футболіст і екс-очільник митниці: список депутатів нової Київради
Без зайвих політичних баталій: Кличко про перемогу на виборах мера
Без зайвих політичних баталій: Кличко про перемогу на виборах мера
Результати виборів у Києві – хто пройшов до міської ради
Результати виборів у Києві – хто пройшов до міської ради
Мером Києва став Віталій Кличко – другого туру не буде
Мером Києва став Віталій Кличко – другого туру не буде
Оголошення результатів виборів 2020 у Києві: онлайн-трансляція
Оголошення результатів виборів 2020 у Києві: онлайн-трансляція
Де пройде другий тур виборів мера 2020 – список міст і дати
Де пройде другий тур виборів мера 2020 – список міст і дати

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка