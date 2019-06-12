На Черкащині злива з грозою зірвала новий асфальт та понищила городи і птицю

На Черкащині злива з градом знищила овочі на городах, подвір’я будинків залила мулом та потопила курей.

Крім того, негода буквально змила з дороги нещодавно покладений асфальт, на який гроші збирали всією громадою.

Витратили понад 20 тисяч гривень.

Цього року якраз збиралися доробити до кінця. Але тепер доведеться класти повністю новий асфальт. Бюджет села 980 тисяч гривень – нову дорогу не потягне.

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Районна комісія огляне масштаби руйнувань у селі. На дорогу проситимуть гроші в області, а от компенсації люди навряд чи отримають.

До речі, в Україні через негоду на території Івано-Франківської, Херсонської та Кіровоградської областей підтоплені населені пункти. Підтоплено 39 житлових будинків і 170 дворогосподарств у 15 населених пунктах, зруйновано також три автомобільні переїзди.

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