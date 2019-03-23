На Донбассе от пули снайпера погиб военный медик

На передовой почти тишина – был только один обстрел возле Золотого- 4.

Снайперская пуля 12 и 7, пробив защиты стенку, лишила жизни военного медика Владимира. Вместе с минометными обстрелами, вылазками штурмовиков, боевики не ослабляют и снайперский фронт. То, что работает именно снайпер, армейцы определяют только по прилету пули. Однако засечь, откуда бьет стрелок крайне трудно.

Оставленные вокруг полуразрушенные дома местных могут быть как местом засады снайперов, так и прикрытием для подходов штурмовых групп. Наращивают боевики и минометные обстрелы.

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В ответ армейцы уничтожили трех оккупантов и подбили военный грузовик врага.

Напомним, Укроборонпром представил обновленный БТР с сверхпрочным панцирем. Его уже запустили в серийное производство. Бронемашина выдержит удар даже из крупнокалиберного оружия.

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