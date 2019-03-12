Выдержит удар из крупнокалиберного оружия: новый БТР от Укроборонпрома

Укроборонпром представил обновленный БТР с сверхпрочным панцирем. Его уже запустили в серийное производство. Бронемашина выдержит удар даже из крупнокалиберного оружия.

Полный цикл изготовления корпуса возьмут на себя два харьковских завода – конструкторское бюро имени Морозова и завод имени Малышева. И уже в этом году на фронт поедет десять обновленных машин.

Все детали корпуса вырезают из стальных листов – двери, днище, крыша, окошки, все вместе собирают, словно конструктор. Но даже самая прочная сталь может не выдержать бой, говорят на заводе, вопрос в сварке, которое было слабым местом украинской бронемашины.

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Обновленный БТР прошел испытания и крупнокалиберным оружием. Прострелить машину не удалось, говорят на заводе.

К слову, 15 современных бронеавтомобилей Варта производства Украины передали для нужд отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты на Хмельнитчине.

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