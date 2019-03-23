ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

На Донбасі від кулі снайпера загинув військовий медик

На передовій майже тиша – був лише один обстріл біля Золотого- 4.

Снайперська куля 12 і 7, пробивши захисту стінку, позбавила життя військового медика Володимира. Разом з мінометними обстрілами, вилазками штурмовиків, бойовики не послаблюють і снайперський фронт. Те, що працює саме снайпер, армійці визначають лише після прильоту кулі. Однак засікти звідки гатить стрілець вкрай важко.

Залишені навколо напівзруйновані хати місцевих можуть бути як місцем засідки снайперів, так і прикриттям для підходів штурмових груп. Нарощують бойовики і мінометі обстріли.

ДивітьсяСитуація біля Авдіївки: бойовики атакували зі стрілецької зброї

У відповідь армійці знищили трьох окупантів і підбили військову вантажівку ворога.

Нагадаємо, Укроборонпром презентував оновлений БТР із надміцним панциром. Його вже запустили у серійне виробництво. Бронемашина витримає удар навіть з великокаліберної зброї.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На передовій сили ООС знищили ворожі ПТРК, спостережний пункт і склад боєприпасів
Розбирають автомати та допомагають пораненим: на Донбасі школярів вчать військовій справі
Тактика несподіваного вогню: на передовій ворог продовжує атаки на сили ООС
Ворог атакував селище Травневе: стріляли в городи та будинки
Ситуація біля Авдіївки: бойовики атакували зі стрілецької зброї
Зустріли свято на передовій: як жінки відсвяткували 8 березня на війні
Вперше від початку року ворог на передовій застосував велику артилерію
Засинають та просинаються під звуки пострілів: життя біля лінії зіткнення на Донбасі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка