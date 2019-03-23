На Донбасі від кулі снайпера загинув військовий медик

На передовій майже тиша – був лише один обстріл біля Золотого- 4.

Снайперська куля 12 і 7, пробивши захисту стінку, позбавила життя військового медика Володимира. Разом з мінометними обстрілами, вилазками штурмовиків, бойовики не послаблюють і снайперський фронт. Те, що працює саме снайпер, армійці визначають лише після прильоту кулі. Однак засікти звідки гатить стрілець вкрай важко.

Залишені навколо напівзруйновані хати місцевих можуть бути як місцем засідки снайперів, так і прикриттям для підходів штурмових груп. Нарощують бойовики і мінометі обстріли.

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У відповідь армійці знищили трьох окупантів і підбили військову вантажівку ворога.

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