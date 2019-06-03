На Донбасі загинув десантник Вадим Забава

Вночі під час виконання бойового завдання на Донбасі загинув десантник Вадим Забава. За даними командування десантно-штурмових військ, загиблий десантник родом із Запоріжжя, у нього залишилися дружина, донька та син. Напружена ситуація у Пісках – у селищі біля Донецька. Російські окупанти б’ють з великокаліберних кулеметів, гранатометів та мінометів.

У Пісках ще не було ані дня без обстрілів, кажуть українські вояки.

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Противника не зупиняють ані домовленості про дотримання режиму припинення вогню, ані Мінські переговори, що заборонили застосування мінометів.

Українські армійці на кожен ворожий обстріл відповідають адекватно. Захисники жартують: треба тримати терористів у тонусі. І серйозно додають, важливо показувати силу, адже ворог боятиметься тільки сильних.

До слова, на передовій служать бійці з усієї України, проте принести мир у рідні домівкі найбільше бажають вихідці з Донеччини та Луганщини.

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