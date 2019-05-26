В Ровенскую область вернулись разведчики после полугода на передовой

Домой с войны на востоке вернулись разведчики оперативного командования Запад. Полгода бойцы военной разведки защищали Украину на Луганском направлении. А теперь смогут немного отдохнуть. А еще они празднуют 4-ю годовщину создания своего батальона, в состав которого вошли лучшие военные с большим боевым опытом.

Прочные и теплые объятия родных – лучшая награда после тяжелого боевого задания. Они сдержали слово, вернулись домой, хотя и ненадолго.

Про боевые задачи на востоке разведчики много не рассказывают. Но уверяют – враг дальше не пройдет. На главной площади Дубна, где бойцов празднично встречали, они продемонстрировали различные виды рукопашного боя, успешно уничтожили вражескую ДРГ.

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Эти бойцы вели разведку чуть ли не во всех горячих точках Донбасса. Они видели врага в лицо. Потому что задачу выполняли и на оккупированной территории. Боевой путь бойцов этого батальона начался ровно 4 года назад. И за это время они прошли немало дорог востоком страны. Тактическая разведка, засады на врага, ведения контрдиверсионные работы.

Но, к сожалению – батальон имеет потери. Погибших почтили минутой молчания.

Впереди у разведчиков несколько недель отдыха. Далее боевое улаживание, чтобы восстановить боеспособность и снова на восток – защищать наше государство от коварного врага.

К слову, разные профессии, но одна цель: кто защищает Украину от боевиков.

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