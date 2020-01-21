На форуме в Давосе представили новый манифест. Какие цели поставили организаторы

Впервые на экономическом форуме экологические риски назвали самыми большими для бизнеса. В частности речь идет о природных катаклизмах в результате глобального потепления, потери биоразнообразия и разрушения экосистем.

Как уберечь планету – будут рассуждать на этой неделе участники Всемирного экономического форума, стартовавшего в Давосе. Нынешнее собрание ведущих политиков, бизнесменов и моральных авторитетов мира – юбилейное, 50-е. Церемония открытия состоялась 20 января.

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Еще за несколько дней до начала форума в Швейцарии начались акции протеста. Участие в них приняли около 15 тыс. человек. Одна из лидеров – новая звезда новостей, шведская екоактивистка Грета Тунберг.

Американский президент Дональд Трам также посетил собрание. Его позиционируют как оппонента Греты и его единомышленников. Поскольку по его управления США три года назад вышли из Парижского соглашения по климату.

Договор обязывал Штаты сократить к 2025 году выбросы парниковых газов на треть. Трамп сначала вообще отрицал проблему потепления. Впрочем, в прошлом году признал, что она не надуманная и таки серьезная. В этом году во время выступления признался, что хочет, чтобы в мире воздух и вода были чище.

Организаторы экономического форума в Давосе заверили, что нынешняя встреча станет мастерской, а не площадкой для болтовни.

Обновлённый манифест, в котором говорится о необходимости справедливого налогообложения, важность борьбы с коррупцией и соблюдения прав человека. Начали две глобальные инициативы. Это образовательная программа, благодаря которой миллиард людей смогут начать учиться, и договорились высадить 1 млрд деревьев по всей планете.

Президент Украины Владимир Зеленский также посетит Давос. 22 января он проведет заседание Национального инвестиционного совета. Работать на форуме будет и украинский дом. Тематика: креативность, инновации, возможности.

Традиционно в рамках Давосского форума Фонд Виктора Пинчука проведет “Украинский завтрак”. Во время таких ланчей почетные гости обсуждают перспективы развития Украины.

Напомним, на экономический форум в Давосе поедут более 20 украинских народных депутатов.

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