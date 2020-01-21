На форумі в Давосі представили новий маніфест. Які цілі започаткували організатори

Вперше на економічному форумі екологічні ризики назвали найбільшими для бізнесу. Зокрема йдеться про природні катаклізми внаслідок глобального потепління, втрати біорізноманіття і руйнування екосистем.

Як вберегти планету – міркуватимуть цього тижня учасники Всесвітнього економічного форуму, що стартував у Давосі. Нинішнє зібрання провідних політиків, бізнесменів та моральних авторитетів світу – ювілейне, 50-те. Церемонія відкриття відбулася 20 січня.

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Ще за кілька днів до початку форуму у Швейцарії розпочалися акції протесту. Участь у них взяли приблизно 15 тис. людей. Одна з лідерів – нова зірка новин, шведська екоактивістка Ґрета Тунберґ.

Американський президент Дональд Трам також завітав на зібрання. Його позиціонують як опонента Ґрети та її однодумців. Оскільки за його керування США три роки тому вийшли з Паризької угоди щодо клімату.

Договір зобов’язував Штати скоротити до 2025 року викиди парникових газів на третину. Трамп спершу взагалі заперечував проблему потепління. Втім, торік визнав, що вона не надумана і таки серйозна. Цьогоріч під час виступу зізнався, що хоче, щоб у світі було чистіше повітря і вода.

Організатори економічного форуму в Давосі запевнили, що цьогорічна зустріч стане майстернею, а не майданчиком для балаканини.

Представили оновлений маніфест, в якому йдеться про необхідність справедливого оподаткування, важливість боротьби з корупцією та поваги до прав людини. Започаткували дві глобальні ініціативи. Це освітня програма, завдяки якій мільярд людей зможуть почати вчитися, та домовилися висадити 1 млрд дерев по всій планеті.

Президент України Володимир Зеленський також відвідає Давос. 22 січня він проведе засідання Національної інвестиційної ради. Працюватиме на форумі й український дім. Тематика: креативність, інновації, можливості.

Традиційно в рамках давоського форуму Фонд Віктора Пінчука проведе “Український сніданок”. Під час таких ланчів поважні гості обговорюють перспективи розвитку України.

Нагадаємо, на економічний форум у Давосі поїдуть понад 20 українських народинх депутатів.

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