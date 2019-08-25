На Харьковщине приходит в упадок уникальная усадьба середины XIX века

На Харьковщине в селе Лютовка приходит упадок уникальная усадьба середины XIX века. Имение в советские времена исключили из реестра памятников архитектуры и сейчас до него никому нет дела.

Усадьба в Лютовке всего за полсотни километров от Харькова, но туристы здесь нечастые гости из-за ужасных дорог и состояния старинного поместья – с каждым годом оно все больше напоминает сарай.

Когда-то там был конный завод, мастерская для ремонта сельскохозяйственных машин, школа и гектары пашни. Владелец – граф Клейнмихель – ценил историю и за несколько лет до революции с искусствоведом Лукомским отправился в путешествие по Слобожанщине, чтобы создать фотореестр старинных усадеб региона.

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Усадьбу разрушают вандалы, растягивают кирпич, древесину и металл. Сооружение могло бы привлекать туристов, – говорят историки. Усадьба могла бы стать туристической изюминкой. Все, что нужно – убрать мусор, починить крышу, застеклить окна. И это может сделать местная община, если бы было желание.

В соседнем селе Писаревка люди, например, сами создали этнографический музей и теперь принимают туристов. В начале 90-х учитель истории Леонид Кобец вместе с учениками собирал старинные экспонаты – люди отдавали рушники, вышиванки, дореволюционный фотоаппарат, глиняную посуду.

Сейчас там около 700 экспонатов. Все это Леонид Семенович позволяет брать в руки. О музее узнали в столице и приглашали в Верховную Раду рассказать о нем депутатам, – говорит бывший учитель.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Третьяковке вандал повредил известную картину Репина.

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