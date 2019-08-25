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На Харківщині занепадає унікальна садиба середини XIX століття

На Харківщині в селі Лютівка занепадає унікальна садиба середини XIX століття. Маєток у радянські часи виключили з реєстру пам’яток архітектури і нині до нього нікому немає діла.

Садиба в Лютівці всього за півсотні кілометрів від Харкова, але туристи тут нечасті гості через жахливі дороги і стан старовинного маєтку – з кожним роком він дедалі більше нагадує сарай.

Колись там був кінний завод, майстерня для ремонту сільсько-господарських машин, школа та гектари ріллі. Власник – граф Клейнміхель – цінував історію і за кілька років до революції з мистецтвознавцем Лукомським вирушив у подорож Слобожанщиною, щоб створити фотореєстр старовинних садиб регіону.

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Садибу руйнують вандали, розтягують цеглу, деревину й метал. Споруда могла б приваблювати туристів, – кажуть історики. Садиба  могла б стати туристичною родзинкою. Усе, що треба – прибрати сміття, залатати дах, засклити вікна. І це може зробити місцева громада, якби було бажання.

У сусідньому селі Писарівка люди, наприклад, самі створили етнографічний музей і тепер мають туристів. На початку 90-х вчитель історії Леонід Кобець разом із учнями збирав старовинні експонати – люди віддавали рушники, вишиванки, дореволюційний фотоапарат, глиняний посуд.

Нині там майже 700 експонатів. Все це Леонід Семенович дозволяє брати в руки. Про музей дізналися у столиці і запрошували до Верховної Ради розказати про нього депутатам, – каже колишній вчитель.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Третьяковці вандал пошкодив відому картину Рєпіна.

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