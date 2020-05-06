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Факты / Видео / Украина / Общество

На Львовщине в селе Дуброва скандал из-за скульптуры Богородицы

На Львовщине в селе Дуброва скандал из-за скульптуры Богородицы. Люди установили ее вплотную к исторической достопримечательности Стольское Городище. Местные сделали земельную насыпь, бетонные лестницы и установили сакральное сооружение. Все возле урочища Диравец, где в VII веке было языческое святилище.

Работы на территории природного заповедника проводятся самовольно, без всякого согласования. Руководство заповедника уже готовит заявление в суд. Зато жители убеждены: территория заповеднику не принадлежит.

Подробнее в сюжете Мирославы Прокопюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на скандальной застройке в Киеве произошла драка.

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