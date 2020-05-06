На Львівщині у селі Дуброва скандал через скульптуру Богородиці
На Львівщині у селі Дуброва скандал через скульптуру Богородиці. Люди встановили її впритул до історичної пам’ятки Стільське Городище. Місцеві зробили земельний насип, бетонні сходи та встановили сакральну споруду. Усе біля урочища Диравець, де у VII столітті було язичницьке святилище.
Роботи на території природного заповідника проводяться самовільно, без жодного погодження. Керівництво заповідника уже готує заяву до суду. Натомість мешканці переконані: територія заповіднику не належить.
Докладніше у сюжеті Мирослави Прокопюк.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на скандальній забудові в Києві сталася бійка.
2020-05-06
Теги: скандал, скульптура