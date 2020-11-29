На машину есть, а на детей — нет. Во Врадиевке закрывают школу из-за нехватки средств

В поселке Врадиевка Николаевской области из-за отсутствия пожарной сигнализации закрывают школу. Перед проблемой обновить защиту от пожаров спасатели поставили власть еще полтора года назад. Но в местном бюджете денег не нашлось.

Родители учеников приобрели огнетушители, пожарные щиты с оснащением и респираторы. Но 1,5 млн грн на сигнализацию и спецобработку крыши для них неподъемный груз. Зато местный глава не отказал себе в новой машине.

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Дети и родители в отчаянии. Во Врадиевке еще две школы, но они маленькие и там невозможно разместить 500 учеников СОШ №1.

Проблемы с пожарной системой были известны еще полтора года назад, после предписания государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожарных систем нет ни в одной из 11 школ района. После решения о закрытии первой СОШ ожидаются постановления суда о закрытии еще двух образовательных учреждений. Местные чиновники рассчитывают только на поддержку области и государства.

Деньги можно было найти и в районе, — говорят родители. К примеру, 8 млн грн помощи в рамках социального партнерства предоставил местный фермер. И уже в этом году председатель поселкового совета выделил 600 тыс. грн на приобретение себе служебной машины.

Детсады и начальную школу не закроют на карантин

В Украине, несмотря на рост заболеваемости Covid-19, детсады и начальную школу не будут переводить на дистанционную форму обучения.

Однако если уровень заболеваемости будет расти, то школьники будут вынуждены перейти на дистанционное обучение.