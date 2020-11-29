На машину є, а на дітей – немає. У Врадіївці закривають школу через брак коштів
У селищі Врадіївка на Миколаївщині через відсутність пожежної сигналізації закривають школу. Перед проблемою оновити захист від пожеж рятувальники поставили владу ще півтора роки тому. Але у місцевому бюджеті грошей не знайшлося.
Батьки учнів придбали вогнегасники, пожежні щити із оснащенням та респіратори. Та 1,5 млн грн на сигналізацію і спецобробку даху для них непід’ємний тягар. Натомість місцевий очільник не відмовив собі у новій автівці.
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Діти та батьки у розпачі. У Врадіївці є ще дві школи, але ж маленькі і там неможливо розмістити 500 учнів ЗОШ №1.
Проблеми з пожежною системою були відомі ще півтора року тому, після припису державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежних систем немає в жодній з 11 шкіл району. Після рішення про зачинення 1-ої ЗОШ очікуються постанови суду про закриття ще двох освітніх закладів. Місцеві чиновники розраховують тільки на підтримку області та держави.
Гроші можна було знайти і в районі, – кажуть батьки. Приміром, 8 млн грн допомоги в рамках соціального партнерства надав місцевий фермер. Та вже цього року голова селищної ради виділив 600 тис. грн на придбання собі службової машини.
Дитсадки та початкову школу не закриють на карантин
В Україні, попри зростання захворюваності на коронавірус, дитсадки та початкову школу не переводитимуть на дистанційну форму навчання.
Проте якщо рівень захворюваності зростатиме, то школярі будуть вимушені перейти на дистанційне навчання.