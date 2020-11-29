Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

На машину є, а на дітей – немає. У Врадіївці закривають школу через брак коштів

У селищі Врадіївка на Миколаївщині через відсутність пожежної сигналізації закривають школу. Перед проблемою оновити захист від пожеж рятувальники поставили владу ще півтора роки тому. Але у місцевому бюджеті грошей не знайшлося.

Батьки учнів придбали вогнегасники, пожежні щити із оснащенням та респіратори. Та 1,5 млн грн на сигналізацію і спецобробку даху для них непід’ємний тягар. Натомість місцевий очільник не відмовив собі у новій автівці.

Читайте: У Дніпропетровській області під час пожежі загинуло двоє дітей

Діти та батьки у розпачі. У Врадіївці є ще дві школи, але ж маленькі і там неможливо розмістити 500 учнів ЗОШ №1.

Проблеми з пожежною системою були відомі ще півтора року тому, після припису державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежних систем немає в жодній з 11 шкіл району. Після рішення про зачинення 1-ої ЗОШ очікуються постанови суду про закриття ще двох освітніх закладів. Місцеві чиновники розраховують тільки на підтримку області та держави.

Гроші можна було знайти і в районі, – кажуть батьки. Приміром, 8 млн грн допомоги в рамках соціального партнерства надав місцевий фермер. Та вже цього року голова селищної ради виділив  600 тис. грн на придбання собі службової машини.

Дитсадки та початкову школу не закриють на карантин

В Україні, попри зростання захворюваності на коронавірус, дитсадки та початкову школу не переводитимуть на дистанційну форму навчання.

Проте якщо рівень захворюваності зростатиме, то школярі будуть вимушені перейти на дистанційне навчання.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вакцинація не врятує Україну від коронавірусу – дослідження
Вакцинація не врятує Україну від коронавірусу – дослідження
Зеленський призначив голову Миколаївської ОДА
Зеленський призначив голову Миколаївської ОДА
Евакуювали близько 300 людей: у Києві 12-річна учениця “замінувала” школу
Евакуювали близько 300 людей: у Києві 12-річна учениця “замінувала” школу
Навчання з 5 років: Шкарлет назвав аргументи для запровадження системи
Навчання з 5 років: Шкарлет назвав аргументи для запровадження системи
Україна не відмовиться від 12-річки у школах: Шкарлет пояснив чому
Україна не відмовиться від 12-річки у школах: Шкарлет пояснив чому
Школа не може вимагати підписувати інформаційну згоду щодо Сovid-19 – Степанов
Школа не може вимагати підписувати інформаційну згоду щодо Сovid-19 – Степанов
На Миколаївщині ревнивець облив кислотою дружину і двох дітей
На Миколаївщині ревнивець облив кислотою дружину і двох дітей
Обікрав магазин і підпалив школу: в Очакові підлітка затримали на крадіжці в кіоску
Обікрав магазин і підпалив школу: в Очакові підлітка затримали на крадіжці в кіоску
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка