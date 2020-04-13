На Николаевщине депутаты выделили 100 млн грн для больниц, но медики их не получили

На четвертой неделе карантина, после визита главного санитарного врача, на Николаевщине начали выявлять больных коронавирус. И медики готовятся к новым пациентам.

Но финансирует их безопасность и качество лечения не власть. Область до сих пор не выделила обещанные 100 млн грн. И основное заведение в борьбе с коронавирусом — Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней — пока благодарит только благотворителей.

У медиков нет даже зарплаты. После 1 апреля национальная служба здоровья обещала заведению 14 млн грн до конца года. В то время, как только на зарплату нужно 20 млн. Подробности в сюжете Елены Горячевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Украине волонтеры помогают врачам.

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