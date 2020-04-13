На Миколаївщині депутати виділили 100 млн грн для лікарень, але медики їх не отримали

На четвертому тижні карантину, після візиту головного санлікаря, на Миколаївщині почали виявляти хворих на коронавірус. І медики готуються до нових пацієнтів.

Але фінансує їхню безпеку і якість лікування не влада. Область дотепер не виділила обіцяні 100 млн грн. І основний заклад у боротьбі з коронавірусом – Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб – наразі дякує тільки благодійникам.

У медиків немає навіть зарплати. Після 1 квітня національна служба здоров’я обіцяла закладу 14 млн грн до кінця року. В той час, як лише на зарплату потрібно 20 млн. Подробиці у сюжеті Олени Горячевої.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Україні волонтери допомагають лікарям.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.