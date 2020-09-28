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На Николаевщине у людей отбирают земли и переписывают чиновникам Госгеокадастра

На Николаевщине чиновники Госгеокадастра отобрали унаследованную землю. Семья владела ею, обрабатывала и платила налоги почти 30 лет, еще по старому акту на землю. Ведомство документ не признало и быстро раздали якобы ничейный участок другим людям.

Семья Стасюк владела землей в селе Галагановка. 50 гектаров глава семьи получил от государства по акту пожизненного наследования. Стасюки создали фермерское хозяйство, выращивали зерновые и исправно платили налоги.

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Участок обрабатывали и после смерти главы семьи, потому что считали ее наследием жены и дочери. Но вдруг на их земле кто-то посеял подсолнечник. О том, что участок им больше не принадлежит, Стасюки узнали случайно.

Оказалось, что в декабре 2019 года Николаевское управление Госгеокадастра признало землю ничейной и раздали 25 лицам.

Семья Стасюк заявила в полицию о самовольном занятые земли и обратилась в суд против решения Госгеокадастра. В ведомстве утверждают, что отец умер, а жена и дети не могут унаследовать землю.

В 1992 году в Украине было выдано более тысячи актов на землю с формулировкой пожизненное наследуемое владение землей. Новый земельный кодекс такой формы собственности не предусматривает. Но в прошлом году большая палата Верховного суда выдала разъяснение.

После умершего человека, после того, как открылось наследство, эти права должны наследоваться наследниками. Поэтому, в данном случае или Госгеокадастр или не видел того решения суда или пренебрег решением суда, объясняет юрист Денис Грабленко.

Судебное расследование только началось, но семья Стасюк решительно настроена доказать чиновникам их ошибку. Хотя местные говорят, что возможно это и не ошибка. В селе еще у двух человек были подобные акты на землю. После их смерти землю забрали, а обрабатывает ее теперь чиновник Госгеокадастра.

С государственной собственности вывели почти 700 тыc. га земель

570 тыс. га земель передали в частную собственность для ведения сельского хозяйства. Почти каждый сотый украинец получил земельный участок в 2 га.

Всего правом на бесплатную приватизацию воспользовались 445,5 тыс. украинцев, сообщил председатель Гесгеокадастра Роман Лещенко в Facebook. По его словам, с 2013 по 2020 годы из государственной собственности вывели почти 700 тыс. га.

Сейчас Гесгеокадастра проводит аудит земель и создает единую базу из региональных управлений и кадастров с перечнем всех граждан Украины, которые завладели землей в этот период.

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