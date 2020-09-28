На Николаевщине у людей отбирают земли и переписывают чиновникам Госгеокадастра

На Николаевщине чиновники Госгеокадастра отобрали унаследованную землю. Семья владела ею, обрабатывала и платила налоги почти 30 лет, еще по старому акту на землю. Ведомство документ не признало и быстро раздали якобы ничейный участок другим людям.

Семья Стасюк владела землей в селе Галагановка. 50 гектаров глава семьи получил от государства по акту пожизненного наследования. Стасюки создали фермерское хозяйство, выращивали зерновые и исправно платили налоги.

Читайте: У каждого украинца есть конституционное право на получение земельного участка — эксперт

Участок обрабатывали и после смерти главы семьи, потому что считали ее наследием жены и дочери. Но вдруг на их земле кто-то посеял подсолнечник. О том, что участок им больше не принадлежит, Стасюки узнали случайно.

Оказалось, что в декабре 2019 года Николаевское управление Госгеокадастра признало землю ничейной и раздали 25 лицам.

Семья Стасюк заявила в полицию о самовольном занятые земли и обратилась в суд против решения Госгеокадастра. В ведомстве утверждают, что отец умер, а жена и дети не могут унаследовать землю.

В 1992 году в Украине было выдано более тысячи актов на землю с формулировкой пожизненное наследуемое владение землей. Новый земельный кодекс такой формы собственности не предусматривает. Но в прошлом году большая палата Верховного суда выдала разъяснение.

После умершего человека, после того, как открылось наследство, эти права должны наследоваться наследниками. Поэтому, в данном случае или Госгеокадастр или не видел того решения суда или пренебрег решением суда, — объясняет юрист Денис Грабленко.

Судебное расследование только началось, но семья Стасюк решительно настроена доказать чиновникам их ошибку. Хотя местные говорят, что возможно это и не ошибка. В селе еще у двух человек были подобные акты на землю. После их смерти землю забрали, а обрабатывает ее теперь чиновник Госгеокадастра.

С государственной собственности вывели почти 700 тыc. га земель

570 тыс. га земель передали в частную собственность для ведения сельского хозяйства. Почти каждый сотый украинец получил земельный участок в 2 га.

Всего правом на бесплатную приватизацию воспользовались 445,5 тыс. украинцев, сообщил председатель Гесгеокадастра Роман Лещенко в Facebook. По его словам, с 2013 по 2020 годы из государственной собственности вывели почти 700 тыс. га.

Сейчас Гесгеокадастра проводит аудит земель и создает единую базу из региональных управлений и кадастров с перечнем всех граждан Украины, которые завладели землей в этот период.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.