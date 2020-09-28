На Миколаївщині у людей відбирають землі і переписують чиновникам Держгеокадастру

На Миколаївщині чиновники Держгеокадастру відібрали успадковану землю. Родина володіла нею, обробляла і сплачувала податки майже 30 років, ще за старим актом на землю. Відомство документ не визнало і швидко роздало нібито нічийну ділянку іншим людям.

Родина Стасюків володіла землею у селі Галаганівка. 50 гектарів голова сім’ї отримав від держави за актом довічного успадкування. Стасюки створили фермерське господарство, вирощували зернові і справно платили податки.

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Ділянку обробляли і після смерті голови родини, бо вважали її спадщиною дружини і доньки. Аж раптом на їхній землі хтось посіяв соняшник. Про те, що ділянка їм більше не належить, Стасюки дізнались випадково.

Виявилось, що у грудні 2019 року Миколаївське управління Держгеокадастру визнало землю нічийною і роздало 25 особам.

Родина Стасюків заявила до поліції про самовільно зайняті землі та звернулась до суду проти рішення Держгеокадастру. У відомстві твердять, що батько помер, а дружина і діти не можуть успадкувати землю.

У 1992 році в України було видано більше тисячі актів на землю із формулюванням довічне успадковане володіння землею. Новий земельний кодекс такої форми власності не передбачає. Але торік велика палата Верховного суду видала роз’яснення.

Після померлої людини, після того, як відкрилася спадщина, ці права мають спадкуватися спадкоємцями. Тому в даному випадку або Держгеокадастр не бачив того рішення суду, або знехтував рішенням суду, – пояснює юрист Денис Грабленко.

Судове розслідування лише на початку, але родина Стасюків рішуче налаштована довести чиновникам їхню помилку. Хоча місцеві кажуть, що можливо це й не помилка. У селі ще у двох людей були подібні акти на землю. Після їхньої смерті землю забрали, а обробляє її тепер чиновник Держгеокадастру.

З державної власності вивели майже 700 тиc. га земель

570 тис. га земель передали в приватну власність для ведення сільського господарства. Майже кожен сотий українець отримав земельну ділянку до 2 га.

Усього правом на безкоштовну приватизацію скористалися 445,5 тис. українців, повідомив голова Держгеокадастру Роман Лещенко у Facebook. За його словами, з 2013 по 2020 роки із державної власності вивели майже 700 тис. га.

Зараз Держгеокадастр проводить аудит земель та створює єдину базу з регіональних управлінь та кадастрів із переліком усіх громадян України, які заволоділи землею в цей період.