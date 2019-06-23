Непогода в Украине. Ливень затопил Каменец-Подольский и Закарпатье

Непогода натворила бед на Хмельнитчине. Мощный ливень в Каменец-Подольском снова затопил улицы.

Сильный ветер повалил десятки деревьев. Из-за непогоды в Винницкой области 11 домов остались без крова.

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Поваленные деревья повредили электролинии и два авто. На Закарпатье обильный дождь подтопил центр Ужгорода и Берегово. Здесь по улицам и дворам текли мутные реки.

Вода не успевала стекать в стоки и перекрыла проезд. Боковые улицы в Берегово до сих пор затоплены. На Закарпатье синоптики снова объявили штормовое предупреждение – прогнозируют сильные ливни, град и сильный ветер. В горах возможно образование селевых потоков.

К слову, грозы, град и шквалы: когда и где ждать непогоду.

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