На Прикарпатті негода зруйнувала переправу і відрізала від світу Шепіт

На Прикарпатті негода зруйнувала переправу. Відрізаними від світу залишилися жителі великого гірського села Шепіт. Окрім продовольчої блокади, нині не може доїхати ні швидка допомога, ні громадський транспорт. Лише в Косівському районі вода цьогоріч знищила 5 мостів. Відновлювати їх – нічим. Бо досі не відремонтували переїзди, які повінь забрала ще 10 років тому.

Відновити сполучення чиновники планують через тиждень. Роботи обійдуться щонайменше у 200 тис. грн. Цьогорічні аномальні зливи на Косівщині вже зруйнували п’ять мостів. Грошей на ремонт у місцевому і районному бюджетах нема. Чекають допомоги від області.

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Підмиті берегові опори, руйнування конструкцій, знищені огорожі і непрохідні тротуари.

У Верховинському районі понад 40 переправ, більшість із них аварійні. Загалом на Прикарпатті понад тисячу мостів. Майже всі побудовані за старими нормативами півстоліття тому. І потребують якщо не капітального, то хоча б поточного ремонту.

До слова, грози, град та шквали: коли і де чекати негоду.

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