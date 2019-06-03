На Прикарпатье умерла женщина – скорая не успела из-за разрушенного моста

На Прикарпатье женщина умерла, потому что скорая не смогла доехать к больной. Трагедия случилась из-за разрушенного моста, который вода снесла еще в 2008 году. 10 лет назад переправу начали восстанавливать – установили бетонную опору, перекрытия, оставили технику и работы остановили. До сих пор 2,5 тыс. человек отделены от цивилизации.

Накануне у Марии сильно болела голова, женщина теряла сознание. Пока мать деревней искала медсестру, сосед вызвал скорую. Она остановилась в двух километрах, проехать дальше не могла, заезда в село уже нет месяц. Немощную спасали соседи на своей машине.

Владимир – один из шести мужчин, которые несли Марию в реанимацию. Уже на мосту у женщины было критическое состояние. Врачи спасали как могли, но Мария умерла еще в дороге, предварительная причина – инсульт. У умершей осталась двухлетняя дочь.

Во время дождей маленькая река Сивка становится неуправляемой. 11 лет назад наводнение снесло мост. Через год его начали восстанавливать – установили сопротивления и перекрытия, но работы остановили, бросив технику. Чтобы успокоить людей, проложили пешеходный деревянный мостик.

Читайте: Раненый полицейскими пятилетний мальчик умер в больнице

Ниже по течению сделали временную переправу для авто – положили трехметровую плиту. Отбойники давно упали в пропасть над рекой. А сейчас переезд вообще затопило.

За непроезжим мостом живут 2,5 тыс. селян. Люди принесли из дома дерево и гвозди и самостоятельно чинят переправу, правда, основа рассыпается на глазах.

Ранее переправа была на балансе автодора. Два года назад долгострой передали области. Предыдущий проект восстановления стоил 35 млн грн. Тогда освоили почти треть суммы. Но теперь на достройку нужно минимум 40 млн.

Без государственной помощи такой проект реализовать невозможно. Люди уже обратились к президенту. Верят, что мост таки достроят, чтобы в их селах больше не было трагических смертей.

К слову, смертельный ураган на Kozak Fest 2019: видео из эпицентра бедствия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.