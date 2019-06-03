На Прикарпатті померла жінка – швидка не встигла через зруйнований міст

На Прикарпатті жінка померла, бо швидка не змогла доїхати до хворої. Трагедія трапилася через зруйнований міст, який вода знесла ще 2008 року. 10 років тому переправу почали відновлювати – встановили бетонну опору, перекриття, залишили техніку і роботи зупинили. Досі 2,5 тис. людей відокремлені від цивілізації.

Напередодні в Марії сильно боліла голова, жінка втрачала свідомість. Поки мати селом шукала медсестру, сусід викликав швидку. Вона зупинилася за два кілометри, проїхати далі не могла, заїзду в село немає вже місяць. Немічну рятували сусіди, на своїй машині.

Володимир – один із шести чоловіків, що несли Марію до реанімації. Вже на мосту в жінки був критичний стан. Лікарі рятували як могли, але Марія померла ще в дорозі, попередня причина – інсульт. У померлої залишилася дворічна донечка.

Під час дощів маленька річка Сівка стає некерованою. 11 років тому повінь знесла міст. Через рік його почали відбудовувати – встановили опору й перекриття, але роботи зупинили, кинувши техніку. Аби заспокоїти людей, проклали пішохідний дерев’яний місток.

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Нижче за течією зробили тимчасову переправу для авто – поклали триметрову плиту. Відбійники давно впали у провалля над річкою. А зараз переїзд взагалі затопило.

За непроїзним мостом мешкають дві з половиною тисячі селян. Люди принесли з дому дерево й цвяхи і самотужки ладнають перехід, щоправда, основа розсипається на очах.

Раніше переправа була на балансі автодору. Два роки тому довгобуд передали області. Попередній проект відновлення коштував 35 млн грн. Тоді освоїли майже третину суми. Але тепер на добудову потрібно щонайменше 40 млн.

Без державної допомоги такий проект реалізувати неможливо. Люди вже звернулися до президента. Вірять, що міст таки добудують, аби у їхніх селах більше не було трагічних смертей.

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