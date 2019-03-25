На Приморському напрямку бійці ООС знищили вогневу точку окупантів

За минулу добу ворог тричі обстріляв позиції наших підрозділів, чотири рази застосувавши заборонену зброю. Стрілецька зброя майже не вщухає. Українські армійці кажуть, російські окупанти стріляють кожні 5-10 хвилин.

В умовах чергового так званого перемир’я особливу активність проявляють снайперські групи ворога. Намагаються поцілити у військових, які заготовляють дрова, чи підвозять воду на позиції.

Українські армійці дають гідну відсіч агресору. Чергове відео зі знищення Уралу окупантів, який підвозив боєкомплект на передову , оприлюднив офіцер Анатолій Штефан.

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Напередодні й на Приморському напрямку бійці знищили вогневу точку окупантів. Із укріплення бойовики тривалий час накривали вогнем весь транспорт, що підходив до наших позицій. Тепер обстріли припинилися.

До слова, на Донбасі від кулі снайпера загинув військовий медик.

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