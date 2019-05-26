На Рівненщину повернулися розвідники після пів року на передовій

Додому з війни на сході повернулися розвідники оперативного командування Захід. Півроку бійці військової розвідки боронили Україну на Луганському напрямку. А тепер зможуть трохи відпочити. А ще вони святкують 4-ту річницю створення свого батальйону, до складу якого увійшли найкращі військові з чималим бойовим досвідом.

Міцні й теплі обійми рідних – найкраща винагорода після важкого бойового завдання. Вони дотримали слова, повернулись додому, хоча й ненадовго.

Про бойові завдання на сході розвідники багато не розповідають. Але запевняють – ворог далі не пройде. На головній площі Дубна, де бійців святково зустрічали, вони продемонстрували різні види рукопашного бою, успішно знищили ворожу ДРГ.

Дивіться: Бойовики обстріляли Новотроїцьке, Гнутове та Лебединське – поранено бійця

Ці бійці вели розвідку чи не в усіх гарячих точках Донбасу. Вони бачили ворога в обличчя. Бо завдання виконували і на окупованій території. Бойовий шлях бійців цього батальйону почався рівно 4 роки тому. І за цей час вони пройшли немало доріг сходом країни. Тактична розвідка, засідки на ворога, ведення контрдиверсійної роботи.

Та на жаль – батальйон має втрати. Загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Попереду у розвідників кілька тижнів відпочинку. Далі бойове залагодження, щоб відновити боєздатність і знову на схід – боронити нашу державу від підступного ворога.

До слова, різні професії, але одна мета: хто захищає Україну від бойовиків.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.