На что победитель Новых лидеров 2 Владимир Шматько потратит миллион

Миллион гривен от Новых лидеров 2 на ICTV отправляются на Тернопольщину – в Чертков. Мэр именно этого города выиграл финал проекта.

Владимир Шматько планирует построить индустриальный парк, который станет крупнейшим инкубатором идей и производства на западе Украины. Помогут в этом и Новые лидеры.

Все финалисты профессионально защищали свои проекты, отвечали на острые вопросы ведущих ICTV и членов отборочного комитета. Но телезрители в своих симпатиях были почти единодушны: Владимир Шматько получил 72% голосов. И теперь идея индустриального парка в Черткове приобретает реальные черты. И местные впоследствии будут иметь новые рабочие места, – обещает Владимир.

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Второе место на проекте заняла Оксана Жолнович и ее идея новой концепции проекта Трудового кодекса. Проект поддержали почти 18% зрителей. А третьим стал Евгений Осипчук с результатом 9%. Но несмотря на проигрыш в финале, участники Новых лидеров убеждены: они совершили большой шаг навстречу своим мечтам. И обязательно продолжат работу над их воплощением.

Ответственность за изменения к лучшему берет и группа компаний StarLightMedia. Ведь обещает и в дальнейшем поддерживать всех новых лидеров.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как выбирали и кто прошел в финал Новые лидеры 2.

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