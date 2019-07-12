Новые лидеры 2: ближайшие планы участников, покинувших проект

Соревнование за миллион гривен на воплощение идеи, нужной стране, в самом разгаре. Из топ-8 Новых лидеров на следующей неделе продолжат гонку лишь пятеро. Трое из них – сошли с дистанции. Это Максим Несмеянов, Валерия Ионан и Александр Гатиятуллин. Но борьба за воплощение своего проекта в жизнь для них на этом не заканчивается.

Все трое обещают: идеи, с которыми шли на Новые лидеры, таки реализуют, ведь они уже доказали, что их проекты актуальны, важны и необходимы.

Максима Несмиянова называют головной болью недобросовестных продавцов. Уже более 5 лет он разоблачает некачественный товар и борется за права потребителей. Максим говорит: сейчас потребитель фактически беззащитен, даже когда его откровенно травят опасной продукцией.

Он понимает, что быстро достичь результатов не удастся. Но настроен на отчаянную борьбу. И проект Новые лидеры – часть стратегии. Сюда Максим пришел, чтобы научить украинцев во всех регионах защищать свои права. А еще – заставить органы власти наконец строже контролировать соблюдение этих прав.

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А Александр Гатиятуллин борется за права заключенных. Уже семь лет ездит местами лишения свободы и фиксирует нарушения. Хочет полностью изменить систему, ведь сейчас в Украине нет эффективного порядке противодействия пыток в тюрьмах. И каждый день от бесчеловечного обращения и пыток страдают люди.

Александр начал движение Украина без пыток. И хоть миллион для развития своего проекта ему выиграть не удалось, он не остановится на воплощении идеи в жизнь. Уже имеет четкий план действий на ближайшие 3 года.

Валерия Ионан – бизнесвумен, руководитель нескольких успешных компаний. Ей удалось построить бизнес и теперь она хочет помогать в этом другим предпринимателям. Предлагает создать отдельное пространство, где каждый начинающий сможет проконсультироваться со специалистами разных направлений. Валерия верит, что такая идея точно заинтересует украинцев.

Свои наработки все трое участников новых лидеров называют не однодневным инициативами, а глобальными миссиями. Которые будут жить и вне проекта. Ведь это те идеи, которые точно смогут изменить страну к лучшему.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как прошел первый прямой эфир Новых лидеров и кто покинул проект.

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