Осталось только трое. Как выбирали и кто прошел в финал Новые лидеры 2

Ожесточенная борьба за миллион на воплощение своей идеи продолжается. Зрители телепроекта Новые лидеры определили финалистов проекта. На следующей неделе из пяти участников соревнования продолжат только трое.

После проверки детектором лжи на Новых лидеров ждет еще не менее сложное испытание острыми дискуссионными вопросами.

По результатам жеребьевки каждый из участников получает одну из пяти тем для выступления. И имеет всего 3 минуты, чтобы защитить свое мнение и убедить зрителей.

Решали судьбу участников – телезрители. На этот раз правила голосования изменили: покинули проект не те, у кого голосов не меньше, а наоборот – те, кто получил больше зрительских СМС. Ими стали Алексей Паращенко и Ирина Шиба. Поэтому на следующей неделе зрителей ждет финальная борьба уже трех новых лидеров.

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Мэр Черткова Владимир Шматько, говорил о легализации легких наркотиков. Поддерживает смягчение наказания за их употребление, и вот по легализации – высказался против.

Правозащитница Ирина Шиба, размышляла над тем, стоит ли узаконить проституцию. По ее мнению, легализация не увеличит доходы в бюджет и не защитит женщин.

А юрист Оксана Жолнович, высказалась за легализацию коротко ствольного оружия для самозащиты. По ее мнению, в настоящее время этот вопрос регулируется недостаточно, а на руках у украинцев и так немало оружия.

Тему легализации игорного бизнеса раскрывал Евгений Осипчук, он – категорически против такого явления.

А Алексей Паращенко высказался против однополых браков.

К слову, Новые лидеры – это не проект под парламентские выборы 2019 – Ольга Айвазовская.

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