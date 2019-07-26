На що переможець Нових лідерів 2 Володимир Шматько витратить мільйон

Мільйон гривень від Нових лідерів 2 на ICTV вирушають на Тернопілля – у Чортків. Мер саме цього міста виграв фінал проекту.

Володимир Шматько планує побудувати індустріальний парк, що стане найбільшим інкубатором ідей та виробництва на заході України. Посприяють у цьому й Нові лідери.

Усі фіналісти фахово захищали свої проекти, відповідали на гострі питання ведучих ICTV та членів відбіркового комітету. Та телеглядачі в своїх симпатіях були майже одностайні: Володимир Шматько здобув 72% голосів. Тож тепер ідея індустріального парку в Чорткові набуває реальних рис. І місцеві згодом матимуть нові робочі місця, – обіцяє Володимир.

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Друге місце на проекті посіла Оксана Жолнович та її ідея нової концепції проекту Трудового кодексу. Проект підтримали майже 18% глядачів. А третім став Євген Осипчук із результатом 9%. Та попри програш у фіналі, учасники Нових лідерів переконані: вони здійснили великий крок назустріч своїм мріям. І обов’язково продовжать роботу над їхнім втіленням.

Відповідальність за зміни на краще бере й група компаній StarLightMedia. Адже обіцяє й надалі підтримувати всіх нових лідерів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як обирали і хто пройшов у фінал Нові лідери 2.

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