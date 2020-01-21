Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

На скандальній забудові в Києві сталася бійка – четверо постраждалих

Боротьба за прибережну територію Дніпра у столиці триває. Ще 2016 року активісти відвоювали територію, на якій почали споруджувати дві багатоповерхівки, у наслідок чого ледь не зруйнувався Патріарший собор УГКЦ у Києві.

Зараз боротися із вже новим забудовником потрібно знову. Та тепер боротьба стала кривавішою. Ранком 21 січня унаслідок бійки між місцевими жителями та невідомими молодиками, які  супроводжували будівельну техніку чотири людини із забоями потрапили до лікарні. Аби цього не повторилося – люди готові будувати барикади та організувати цілодобове чергування. Більше про ситуацію у сюжеті Костянтина Мельникова.

Нагадаємо, будівництво елітних комплексів на узбережжі Одеси руйнує сусідні багатоповерхівки.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Підробки брендів: у Києві обшуки у відомій мережі магазинів одягу
У Києві може з’явитися провулок Гарета Джонса і сквер Магомаєва
У Києві викрили віртуальну порностудію
У ЦВК знайшли застреленого співробітника УДО – розслідування веде ДБР
Будівництво елітних комплексів на узбережжі Одеси руйнує сусідні багатоповерхівки
У Києві на третину зросла кількість хворих на грип і ГРВІ
У Києві на Троєщині горіла багатоповерхівка – є потерпіла
Киян закликали мінімізувати використання особистого транспорту

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка