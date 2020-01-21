На скандальній забудові в Києві сталася бійка – четверо постраждалих

Боротьба за прибережну територію Дніпра у столиці триває. Ще 2016 року активісти відвоювали територію, на якій почали споруджувати дві багатоповерхівки, у наслідок чого ледь не зруйнувався Патріарший собор УГКЦ у Києві.

Зараз боротися із вже новим забудовником потрібно знову. Та тепер боротьба стала кривавішою. Ранком 21 січня унаслідок бійки між місцевими жителями та невідомими молодиками, які супроводжували будівельну техніку чотири людини із забоями потрапили до лікарні. Аби цього не повторилося – люди готові будувати барикади та організувати цілодобове чергування. Більше про ситуацію у сюжеті Костянтина Мельникова.

Нагадаємо, будівництво елітних комплексів на узбережжі Одеси руйнує сусідні багатоповерхівки.

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