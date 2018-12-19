На службе у украинских пограничников – беспилотники от студентов

Ежегодно конкурс стартапов Сикорский Челлендж, который проводит киевская политехника при поддержке Президентского фонда Леонида Кучмы Украина, открывает новые таланты в сфере современных технологий. За годы существования конкурса украинские студенты показали свои уникальные разработки в области современных технологий, самолетостроения, зеленой энергетики. Многие из них уже нашли свое воплощение и служат Украине.

2014-го война неожиданно приходит в Украину, среди молодых энтузиастов возникает идея – создать украинский современный беспилотник.

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Команда из трех человек – двух студентов Игоря Богачука и Евгения Седоченка и аспиранта Романа Карнаушенко – подает проект на конкурс стартапов Сикорский Челлендж, который ежегодно проходит в КПИ. Несколько месяцев плодотворной работы, и вот первый полет птицы с рабочим названием Spectator.

Последняя версия беспилотного летательного аппарата Spectator весит до семи килограммов. Он может непрерывно лететь 3 часа, передает четкие фото и видео на 35 км, поднимается до 3 тыс. метров, а еще птичка оснащена тепловизором и может делать качественные видео даже ночью. Боится только мороза и ветра.

К слову, “напечатанные” снаряды, броня из порошка и супер-пули: в КПИ разработали инновации для армии.

Опубликовано Декабрь, 19 в 18:09



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