На Тернопольщине активиста оштрафовали за ремонт дороги

С бездорожьем на Тернопольщине борются всем, что под рукой. Дорога – 50 непроезжих километров, соединяющих Тернопольскую и Ивано-Франковскую области, ямочного ремонта не видела уже 25 лет.

От этого пути зависят 15 тысяч жителей близлежащих сел. Людям пообещали его реанимировать. При условии софинансирования, мол, общество должно оплатить проектные работы. Почти 100 тысяч гривен собрали местные предприятия.

Два года ждали ремонта. Осенью под дождем сделали полтора километра. Потратили 2 миллиона гривен. После зимы дороги не стало.

Люди не имеют выбора кроме как самостоятельно латать дороги. На Буковине люди залатали трассу областного значения. Если подсыпать ямы на улице можно без разрешения, то латать трассы областного значения – вне закона, их за это могут наказать.

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Активист, который взялся ремонтировать ямы в Черновцах – оштрафовали на 680 гривен. По закону право чинить дороги областного значения имеют только профильные организации. Но в областном совете денег на ремонт не выделяют, чтобы залатать непроезжие дороги, нужно 80 миллионов гривен, а их в областном бюджете нет.

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