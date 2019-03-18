Депутаты возмущены: Укрзализныця планирует закупить китайские колеса для поездов

Завод Интерпайп в Днепре известный на весь мир качеством продукции. Колесные пары из Украины перевозят пассажиров и грузы в 60 странах мира.

На производстве колес работает почти 2 тысячи высококвалифицированных рабочих. За последние несколько лет в новое роботизированное оборудование вложили 100 миллионов долларов. Но все эти инвестиции могут оказаться под угрозой. Ведь появилась информация, что Укрзализныця заинтересована купить не украинские, а китайские колеса.

Кроме удара по собственному производителю, это еще и опасно, говорят специалисты. Ведь в отличие от украинских, китайские изготовленные способом литья. Они не соответствуют стандартам и запрещены почти во всем мире.

В парламентском Комитете по промполитике уже подготовили обращение к правительству и Укрзализныце и настаивают, покупать за государственные деньги китайскую продукцию недопустимо. Ведь поддержка собственного производителя, особенно того, что выпускает конкурентную продукцию – это залог развития экономики, создания рабочих мест и наполнения государственной казны.

Смотрите: Область оплачивает 10%, остальное – ЕС: как на Львовщине обновляют парк пожарных авто

Ранее Факты ICTV писали, как в Днепре обнаруживают перегружены фуры.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.