На Тернопільщині активіста оштрафували за ремонт дороги

З бездоріжжям на Тернопільщині борються всім, що під рукою. Дорога – 50 непроїзних кілометрів, що сполучають Тернопільську та Івано-Франківську області, ямкового ремонту не бачила вже 25 років.

Від цього шляху залежать 15 тисяч жителів довколишніх сіл. Людям пообіцяли її реанімувати. За умови співфінансування, мовляв, громада має оплатити проектні роботи. Майже 100 тисяч гривень зібрали місцеві підприємства.

Два роки чекали ремонту. Восени під дощем зробили півтора кілометра. Витратили 2 мільйони гривень. Після зими дороги не стало.

Люди не мають вибору окрім як самотужки латати дороги. На Буковині люди залатали трасу обласного значення. Якщо підсипати ями на вулиці можна без дозволу, то латати траси обласного значення – поза законом, їх за це можуть покарати.

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Активіста, який взявся ремонтувати ями в Чернівцях – оштрафували на 680 гривень. За законом право лагодити дороги обласного значення мають лише профільні організації. Але ж в обласній раді грошей на ремонт не виділяють ,аби полатати непроїзні дороги, потрібно 80 мільйонів гривень, а їх в обласному бюджеті немає.

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