На Тернопольщине волк за два часа покусал 18 собак и напал на мужчину

На Тернопольщине волки вышли на охоту. Хищники появляются в лесах, где их никогда не видели.

Вплотную подходят к домам, заходят во двор и даже нападают на людей. Второй год подряд стаи волков хозяйство в нескольких районах и беда в том, что во двор заходят животные, больные бешенством. На днях за два часа больная волчица покусала 18 собак из двух сел и напала на мужчину.

Волков в близлежащих лесах до сих пор не бывало, говорят охотники. Однако отследить диких животных трудно из-за оттепели.

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Массовую облаву делать нельзя. Для этого управления охоты и экологии, на основе ветеринарного заключения, должно объявить территорию опасной. Сейчас признавать, что здешними лесами бродят бешеные дикие животные не спешат.

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