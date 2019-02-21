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На Тернопільщині вовк за дві години покусав 18 собак і напав на чоловіка

На Тернопільщині вовки вийшли на полювання. Хижаки з’являються у лісах, де їх ніколи не бачили.

Впритул підходять до осель, заходять на подвір’я та навіть нападають на людей. Другий рік поспіль зграї сіроманців господарюють у кількох районах і біда в тому, що на подвір’я заходять тварини, хворі на сказ. Днями за дві години хвора вовчиця покусала 18 собак із двох сіл та напала на чоловіка.

Вовків у довколишніх лісах досі не бувало, кажуть мисливці. Проте відстежити диких тварин важко через відлигу.

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Масову облаву робити не можна. Для цього управління мисливства та екології, на основі ветеринарного висновку, має оголосити територію небезпечною. Наразі визнавати, що тутешніми лісами бродять скажені дикі тварини не поспішають.

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