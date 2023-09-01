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Людмила Цимбалюк, журналист Факты ICTV, г. Винница

В Винницкой области старые Жигули превращают в экспериментальные багги для ВСУ

В Винницкой области украинские конструкторы и волонтеры разработали и собрали экспериментальные багги. В основе — ходовая, коробки передач, моторы и мосты из старых Жигулей. Они незаменимы для скоростных авто, на которых можно перевозить БК, дроны, вывозить за считанные минуты раненого из зоны боевых действий.

Над созданием скоростных машин работает целая команда. Разработчик Владимир Рогозин этот транспорт называет экспериментальным — идею позаимствовали у криворожских конструкторов, которые начали переделывать бывшие Жигули в мощные багги.

Для винницких мастеров важно, чтобы авто умело маневрировало, могло перевозить необходимое оружие, а также было простым в обслуживании.

— С ним может спокойно разобраться любой человек, имеющий любой опыт эксплуатации автомобильных транспортных средств, — объясняет Владимир Рогозин.

А мастера из городка Бар разобрали более сотни ВАЗов, каждая деталька из которых пойдет на создание авто для армии.

— Нужны запчасти от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107 — в этой категории балки, мосты, моторы, коробки передач ходовая практически вся у них на баге. Все кроме кузова, — добавляет Владимир Трасковский.

Разведка, пехота, аэроразведка — бойцы из разных подразделений просят у волонтеров багги. Потому что у этих авто есть существенное преимущество. Она с полным боевым комплектом, выполнив задание, может бесшумно убежать от врага.

Запчасти и деньги волонтеры собирают отовсюду. Потому что знают: это техника, которая поможет защитникам одолеть врага. Поэтому и призывают всех желающих поддержать производство украинских багги.

Война в Украине, ВСУ
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