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Людмила Цимбалюк, журналістка Факти ICTV, м. Вінниця

На Вінниччині старі Жигулі перетворюють на експериментальні багі для ЗСУ

На Вінниччині українські конструктори та волонтери розробили та склали експериментальні багі. В основі – ходова, коробки передач, мотори та мости зі старих Жигулів. Вони є незамінними для швидкісних авто, на яких можна перевозити БК, дрони, вивозити за лічені хвилини пораненого із зони бойових дій.

Над створенням швидкісних машин працює ціла команда. Розробник Володимир Рогозін цей транспорт називає експериментальним – ідею запозичили у криворізьких конструкторів, які почали переробляти колишні Жигулі на потужні багі.

Для вінницьких майстрів важливо, аби авто вправно маневрувало, могло перевозити необхідну зброю, а також було просте в обслуговуванні.

– Із ним може спокійно розібратися будь-яка людина, яка має будь-який досвід експлуатації автомобільних транспортних засобів, – пояснює Володимир Рогозін.

А майстри з містечка Бар розібрали понад сотню ВАЗів, кожна деталька з яких піде на створення авто для армії.

– Потрібні запчастини від ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107 – у цій категорії балки, мости, мотори, коробки передач ходова практично вся в них на багі. Усе крім кузова, – додає Володимир Трасковський.

Розвідка, піхота, аеророзвідка – бійці з різних підрозділів просять у волонтерів багі. Бо у цих авто є суттєва перевага. Вона з повним бойовим комплектом, виконавши завдання, може безшумно втекти від ворога.

Запчастини та гроші волонтери збирають звідусіль. Бо знають: це техніка, яка допоможе захисникам здолати ворога. Тому і закликають усіх охочих підтримати виробництво українських багі.

Війна в Україні, ЗСУ
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